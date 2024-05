Campagna elettorale infuocata. Pii: "Querelo per diffamazione". Il centrosinistra: "Atti strumentali"

Scintille tra Pii e Vannetti. A conclusione dell’incontro al Teatro del Popolo, il candidato civico ha annunciato "di essersi tutelato legalmente rispetto a delle affermazioni fatte nei suoi confronti da due soggetti". Il riferimento va a due esponenti politici. E intanto arrivano le due note stampa del centrosinistra. "La maggior parte del tempo a sua disposizione è stato impiegato non tanto per proporre progetti concreti, ma piuttosto per attaccare il Pd colligiano e alcuni suoi esponenti, anche sul piano personale – affermano i Dem – Purtroppo non è la prima volta che quel candidato approfitta di un incontro pubblico per denigrare l’avversario, alimentando inutili polemiche e sterili attacchi, anziché occuparsi dei bisogni concreti e delle prospettive utili alla nostra comunità".

"In risposta agli attacchi infondati e strumentali del candidato sindaco Pii, la lista Uniti Per Colle di Val d’Elsa desidera sottolineare alcuni punti fondamentali che riflettono la nostra coerenza politica e il nostro impegno verso la comunità – afferma la nota – Troviamo irresponsabile affermare davanti al pubblico che il voto dei cittadini per la costituzione del Parlamento europeo sia di poco peso. Al contrario, consideriamo di fondamentale importanza esprimere il proprio voto anche sulla scheda elettorale per le elezioni europee. Anche Colle di Val d’Elsa è parte dell’Europa e parlare di finanziamenti e Pnrr senza dare valore alle elezioni europee ha davvero poco senso.

Immediata la replica di Pii: "Non ho denigrato né attaccato nessuno sul piano personale. Per due ore abbiamo parlato di progetti concreti per Colle. Alcune forze politiche che sostengono Vannetti, probabilmente per mancanza di argomenti, hanno preferito dire che ho solo attaccato, plausibilmente perché gli mancano degli argomenti per poter trattare dei progetti concreti che abbiamo proposto per Colle. Durante quella serata ho speso solo pochi minuti per informare i presenti di un’azione in mia tutela. A seguito di molti attacchi personali, quelli sì, che mi sono stati fatti, su vicende già giudicate e concluse positivamente. Si tratta, però, di una difesa giusta e doverosa per onore della verità". E infine: "Capisco che chi ha iniziato a far politica e si è interessato alla cosa pubblica solo da qualche mese possa scambiare delle critiche politiche per attacchi personali. Io e la coalizione civica critichiamo il modo con cui è stato amministrato il Comune dalle forze politiche che oggi sostengono Vannetti, in particolar modo il Pd. Questo non solo lo ribadiamo, ma è sotto gli occhi di tutti".

