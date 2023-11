Campagna anti violenza. Nominate le Consulte per disabilità e anziani

Il consiglio comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione ’Posto Occupato’ contro la violenza sulle donne: è stato apposto su uno scranno vuoto il manifesto del movimento e tutti i consiglieri e giunta hanno indossato un fiocco arancione. L’assemblea ieri ha inoltre nominato nella Consulta comunale per l’integrazione delle persone con disabilità Chiara Parri e Anna Ferretti, nella Consulta per gli anziani Franco Bossini e Fabio Pacciani. Infine nella consulta Asili nido Francesco Mastromartino e Sarah Campani; in quella mense Monica Casciaro e Giulia Mazzarelli.