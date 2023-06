Camion perde bombole di gpl Paura all’alba sull’AutoPalio

Un mezzo pesante ha perduto una parte del proprio carico: sette bombole di gpl sono finite sulla sede stradale quasi all’altezza dello svincolo di Poggibonsi Nord, sull’Autopalio, in direzione Siena. Momenti di apprensione tra gli automobilisti in viaggio (pochi, visto che l’episodio si è verificato di mattina molto presto, intorno alle 6,30 di ieri), ma tutto si è risolto per fortuna senza conseguenze per le persone e per i veicoli in transito.

La circolazione ha comunque subìto dei notevoli rallentamenti nell’arco di alcune ore lungo l’arteria, sulla quale sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi per le operazioni di recupero delle bombole, danneggiate in seguito all’impatto al suolo, e una pattuglia della Polizia stradale di Siena anche con l’intento di regolare il traffico che stava appunto conoscendo un rapido formarsi di code. Una vicenda avvenuta in pochi istanti. D’improvviso il conducente, mentre procedeva per Siena per raggiungere poi il Grossetano come da programma della giornata, si è accorto dell’accaduto.

Alcune delle bombole, sette, non erano più al loro posto nell’apposito vano, ma ’disseminate’ sull’asfalto e in pratica ’schivate’ dagli automobilisti in viaggio sull’Autopalio. Per effettuare il trasporto, l’autista era a bordo di autoarticolato di una ditta con la sede fuori provincia, specializzata in forniture di gpl. Non gli è rimasto altro che fermarsi sul bordo della superstrada, mantenendo la calma e con tutti i fondamentali accorgimenti del caso, e dare l’allarme. Quindi l’arrivo dei pompieri dalla caserma di Campostaggia e il successivo trasferimento del mezzo pesante e delle bombole in uno spazio più ampio e sicuro, al parcheggio degli impianti sportivi del Bernino a Poggibonsi, per le operazioni successive al recupero.

Nel frattempo è arrivato in Valdelsa anche un responsabile dell’azienda di fornitura gpl, avvertito dell’episodio dalla Centrale operativa dei Vigili del fuoco. Il carico è stato quindi trasportato, per la messa in sicurezza e per il necessario travaso del contenuto delle bombole, in una idonea struttura con sede a Colle Val d’Elsa. Intorno alle 10 la situazione nel tratto dell’Autopalio coinvolto dall’incidente è tornata alla normalità, senza ulteriori disagi per gli automobilisti che hanno ripreso a marciare in modo regolare lungo l’importante arteria di collegamento. Paolo Bartalini