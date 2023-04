Camera di Commercio, via al ballo Entro l’estate i nomi del consiglio

Con la modifica dello statuto, il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha determinato la nuova ripartizione dei seggi che sarà utilizzata per il rinnovo degli organi camerali. La nuova assegnazione dei seggi per ciascun settore economico è l’atto prodromico all’avvio delle procedure, previsto per il 15 maggio, attraverso le quali sarà determinato il grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo la normativa vigente.

Entro i successivi 40 giorni le associazioni dovranno fornire specifiche informazioni, a iniziare dal numero degli associati. Con decreto del presidente della Giunta regionale saranno poi individuate quelle che, singolarmente o con apparentamenti, potranno designare i componenti del nuovo Consiglio. Il procedimento si concluderà con l’emanazione del decreto di nomina dei consiglieri, indicati dalle associazioni, e il successivo insediamento del Consiglio, previsto entro la fine del 2023.

La nuova ripartizione dei 22 seggi in rappresentanza dei settori economici in seno al Consiglio camerale è la seguente: Agricoltura 2, Artigianato 4, Industria 4, Commercio 4, Cooperative 1, Turismo 2, Trasporti 1, Assicurazioni-Credito 1, Servizi alle Imprese 3.

Ai 22 consiglieri vanno poi aggiunti altri tre in rappresentanza, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, (quest’ultimo designato dai presidentI degli ordini professionali nelle province di Arezzo e di Siena).

Il nuovo consiglio, composto da 25 membri, sarà chiamato, nella sua prima riunione, a eleggere il presidente della Camera di Commercio e,,nella seduta successiva, la nuova giunta che sarà formata da 7 membri più il Presidente.

Fin qui la procedura tecnica, che farà da cornice alle scelte delle associazioni di categoria sui nomi dei consiglieri e sul presidente per il prossimo triennio camerale. Il valzer delle nomine comincerà con la designazione dei rappresentanti delle categorie, ma solo a fine estate si capiranno gli equilibri e le scelte ’politiche’ dei soci forti della Camera di Commercio, industria, artigianato e commercio. Il primo passo sarà il bilancio delle associazioni sul mandato che sta per concludersi. Un rendiconto della presidenza di Massimo Guasconi, primo vertice della Camera Arezzo-Siena.