Camera di commercio. Bando ’Pid-Next’. Scadenza il 18 febbraio

Fino a martedì 18 febbraio sarà possibile, per le imprese delle province di Arezzo e di Siena, presentare le candidature per accedere al Bando Pid-Next del sistema delle Camere di Commercio. Il bando Pid-Next, promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec, è dedicato alle imprese che vogliono affrontare la sfida della trasformazione digitale. Il progetto si avvale della rete dei Punto impresa Digitale (Pid) delle Camere di commercio per offrire percorsi personalizzati. Il bando e i contatti dei Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio su www.as.camcom.it.