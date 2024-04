Cambio alla guida di Forza Italia. Sara Pugliese nuovo coordinatore

L’ex assessore Sara Pugliese è la nuova coordinatrice comunale di Forza Italia. Il passaggio del testimone con Anita Francesconi, storico punto di riferimento del partito a Siena, è avvenuto ieri alla presenza del leader regionale Marco Stella e del suo vice Roberto Berardi, affiancati dal coordinatore provinciale Alessandro Pallassini. Di fronte a una platea in cui sedevano tra gli altri l’assessore Lorenzo Lorè, la consigliera comunale Lorenza Bondi, il vicecoordinatore provinciale Paolo Salvini e l’ex giocatore della Mens Sana di serie A, Piero Franceschini, Stella ha spiegato: "Anita non esce di scena, infatti le chiederemo un impegno ancora maggiore nel coordinamento comunale a supporto di Sara Pugliese. Per anni ha lavorato anche nei momenti difficili del partito, diventando un riferimento di Forza Italia a Siena. Ci ha insegnato a non mollare mai". E ancora: "A breve inizierà il tesseramento, che porterà ai congressi di ottobre. L’obiettivo alle Europee – ha aggiunto – è superare il 10%, per questo nelle liste potrebbe esserci anche un rappresentante della provincia di Siena". Nell’annunciare per Salvini la carica di responsabile del Dipartimento Artigianato della Toscana, Stella ha continuato: "Siamo un partito liberale ed europeista che tra i suoi valori ha la libertà. Siamo orgogliosi che Sara assuma la guida di Forza Italia a Siena, dove stiamo crescendo e la nostra squadra sta aumentando". Commossa, Anita Francesconi si è detta "emozionata e felice di lasciare il testimone a Sara che ha esperienza amministrativa", mentre Pallassini ha parlato di "scelta estemporanea, ma vincente". Berardi ha quindi suonato la carica: "Sara è persona fattiva e competente, darà uno slancio in più alla nostra squadra nelle prossime sfide". Infine Pugliese ha evidenziato: "La proposta mi è stata fatta da Marco Stella e Roberto Berardi, ho accettato subito, di pancia perché Forza Italia identifica il mio modo di vedere la politica moderata, riformista ed europeista. Ho già iniziato a contattare molte persone, sarò un punto di riferimento sul territorio per risolvere i problemi. Mi metto a disposizione".