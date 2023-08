’Calici di stelle’, conto alla rovescia Vini di pregio, eventi e solidarietà La notte incantata di Montepulciano

di Massimo Cherubini

’Calici di Stelle’ nella notte di San Lorenzo. Appuntamento domani anche a Montepulciano, uno dei teatri più prestigiosi della 22esima edizione dell’iniziativa organizzato da ’Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese’, in collaborazione con il Comune di Montepulciano. La fanno da padroni i rinomati vini della zona. Con Nobile docg e il rosso di Montepulciano doc docg eccellenze di punta. Tante bottiglie di ottimo di vino, tanti tappi, anch’essi di ottima qualità, che verranno poi consegnati per una iniziativa a sostegno di progetti di solidarietà.

"Calici di Stelle – afferma Doriano Bui, presidente della ’Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese’ – è ormai un appuntamento ricorrente, e molto atteso, dell’estate poliziana. Le nostre attività per la promo-commercializzazione della Valdichiana Senese sono sempre più numerose". Tre i modi per partecipare a ’Calice di Stelle’: degustazioni itineranti; le degustazioni guidate con i sommelier Fisar; degustare tre etichette di vino Nobile in abbinamento di un assaggio di prodotti di eccellenza della zona. Ovviamente le tre offerte hanno un costo, anche se contenuto.

Una parte del ricavato del grande appuntamento (il programma su www.calicidistellemontepulciano.it) viene destinato al finanziamento di una borsa di studio per un allievo dell’Istituto di Musica Henze di Montepulciano. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di numerose realtà del territorio, quali Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti , Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Misericordia di Montepulciano, B Tema, Conad, AssiCoop Toscana, Vinstrip, Gabriello Santoni.

A Rapolano Terme ’Calici di Stelle’ si tiene domani sera. Le piazze del centro storico saranno animate dai sapori della tradizione toscana proposti dai ristoranti locali. Tanti appetitosi piatti, tanto ottimo vino e anche tanta musica con la Bad Com Rock Band di Siena e l’Associazione Bandistica ’Sorgente Musicale’ di Rapolano Terme. La serata sarà arricchita dall’osservazione delle stelle con gli Amici astrofili del Centro Culturale La Piana.