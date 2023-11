Calendario Storico dei Carabinieri: "Anche qui piccoli e grandi gesti di valore"

Presentato ieri a Roma il Calendario Storico 2024 dell’Arma dei Carabinieri, dedicato al tema ’I Carabinieri e le Comunità’ e alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Anche nella nostra provincia, fa sapere il comandante provinciale Colonnello Angelo Pitocco, troviamo esempi concreti di militari che in passato si sono immolati per la collettività: carabinieri caduti nella lotta partigiana (Vittorio Tassi, medaglia d’oro al Valor Militare, giustiziato dai tedeschi il 17 giugno 1944); carabinieri caduti nella lotta all’eversione (Euro Tersilli e Giuseppe Savastano, uccisi dai terroristi il 21 gennaio 1982 a Monteroni d’Arbia); carabinieri caduti nella lotta alla criminalità (Mario Forziero e Nicola Campanile, uccisi da un malvivente a Siena il 1° giugno 1990). Non sono mancati anche nell’anno in corso interventi dei carabinieri delle 43 Stazioni della provincia: dal salvataggio di un anziano sorpreso dalla piena del torrente Carfini, a Poggibonsi, alle manovre di rianimazione di un uomo colto da infarto ad Asciano. Piccoli grandi gesti che testimoniano la vicinanza dei carabinieri alla nostra comunità.