Calendario dell’Arma. Firmato da Lodola e dedicato ai giovani

A firmare quest’anno il calendario storico dell’Arma dei carabinieri è stato un nome caro a Siena, Marco Lodola, che ne ha curato la veste grafica: un artista poliedrico del nuovo futurismo e della pop art italiana che è stato infatti autore del Palio del 16 agosto 2023, vinto dall’Oca. Ad accompagnare le tavole del maestro Lodola ci sono i testi di Maurizio De Giovanni, scrittore partenopeo di successo, noto per le collane de "Il Commissario Ricciardi", "I Bastardi di Pizzofalcone" e "Mina Settembre".

Il Calendario Storico 2025 è dedicato al tema "I Carabinieri e i giovani". I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale. Riesce così a superare gli ostacoli e le difficoltà ricorrenti nel rapporto comunicativo fra adulti e ragazzi con un metodo tanto astuto quanto discreto: conoscendo l’abitudine del ragazzo di sfogliare album di foto che ritraggono anche la madre scomparsa, decide di inserire dei bigliettini al suo interno, chiedendogli di toglierli se letti e, quindi, graditi. In questo modo, Maurizio de Giovanni riesce a romanzare il rapporto fra nuove generazioni e legalità, con un linguaggio diretto ed empatico, riassumendo l’amore paterno, i valori e la fiducia nelle giovani generazioni in una sorta di testamento morale.

Le tavole, invece, raffigurano, nell’inconfondibile stile pop di Marco Lodola, carabinieri delle varie articolazioni dell’Arma e figure giovanili, nella versione cartacea delle ’sculture luminose’ che lo hanno reso celebre nel mondo e che abbiamo avuto modo di apprezzare anche a Siena, nel 2023. Diverse sono le tavole che hanno come soggetto i carabinieri a cavallo che, ogni anno, prima della Carriera, nella splendida cornice della Piazza del Campo, danno vita alla tradizionale carica che rievoca gli storici fatti d’arme di Grenoble (1815) e Pastrengo (1814). Il calendario vuole valorizzare i giovani, bene inestimabile per tutti e investimento prezioso per il futuro del Paese, richiamando una delle principali attività preventive svolta dall’Arma a loro favore, gli incontri nelle scuole sulla cultura delle legalità, che ambiscono a promuovere conoscenza della legge e cultura civica.