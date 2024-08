Caldo, accoglienza e solidarietà. In dono alla Caritas 150 borracce

Il problema del caldo eccessivo e prolungato di questi giorni; ma anche il sostegno ai più fragili; infine l’accoglienza da parte di una città da sempre in prima fila. Tutto questo in una iniziativa che vede protagonisti la Caritas Diocesana, Acquedotto del Fiora e Società della salute Senese: presso la mensa San Francesco a Siena sono state consegnate 150 borracce alla Caritas diocesana da Adf. Le borracce verranno consegnate a coloro che usufruiscono della mensa perché le possano utilizzare durante la giornata, in modo particolare in questo periodo estivo caratterizzato da alte temperature.

Alla consegna hanno partecipato il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle Val D’Elsa, Montalcino, poi naturalmente Roberto Renai, presidente di AdF e Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute Senese. A ricevere l’omaggio è stato don Vittorio Giglio, direttore della Caritas diocesana, insieme ad alcuni volontari della mensa estiva.

La borraccia AdF, riutilizzabile, può essere riempita in qualsiasi momento e rappresenta un utile aiuto per avere sempre acqua potabile a disposizione, contribuendo al tempo stesso alla sostenibilità ambientale e alla riduzione della plastica. Un gesto di solidarietà che guarda alla salute umana, alla solidarietà, al rispetto dei diritti fondamentali e alla tutela dell’ambiente.