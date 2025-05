Calcio, Coppa Toscana. Virtus Chianciano in finale. I viola si giocano il futuro

Una partita di calcio, talvolta, non rappresenta solo un evento sportivo, ma può stimolare sentimenti forti come orgoglio, senso di appartenenza e rivincita: è quello che sta succedendo in queste ore a Chianciano, dove fervono i preparativi per seguire l’amata Virtus in un match che può fare da trampolino di lancio per un futuro più gratificante per il sodalizio termale. Andiamo con ordine. I viola militano nel campionato di Terza categoria e quest’anno si sono aggiudicati la Coppa Provinciale. Ma non basta, perché le compagini vincitrici di questo trofeo nelle dieci province toscane, si sono affrontate tra di loro e domani sera a Firenze allo stadio Bozzi (il vecchio campo delle Due Strade) si giocherà alle 21 la finalissima che vale anche la promozione in Seconda categoria tra il Chianciano e i pratesi della Fil3 Eureka. E’ questa la molla per cui tutto l’ambiente viola sta preparando un vero e proprio esodo per non lasciar soli i propri beniamini.

"La società – precisa Nicola Bettollini, capo degli Ultras Curva Ovest insieme a Lorenzo Sanchini – per l’occasione mette a disposizione gratuitamente 50 posti in pullman per raggiungere Firenze. Ovviamente ci saranno anche molti chiancianesi che andranno con mezzi propri, per cui alla fine dovremmo essere circa 300". E ancora: "Il nostro gruppo non si limita a seguire con passione il Chianciano, ma intende rappresentare un punto di riferimento per i nostri giovani anche per l’aspetto socio-culturale". I tifosi della Virtus hanno un sogno nel cassetto: "Si tratta di una società che è stata anche a lungo in serie D: il nostro obiettivo è quello di recuperare un posto adeguato al blasone della Virtus e di dare una scossa positiva per l’unità di tutta Chianciano". E sulla società: "Siamo impegnati – sottolinea il presidente Paolo Gambacurta – nel creare un gruppo affiatato e coeso che comprenda il coinvolgimento di tutta la comunità attraverso le varie generazioni. Questa partita può rappresentare il punto di partenza per il raggiungimento di nuovi obiettivi, sia sportivi che sociali. So che non siamo soli, perché anche l’amministrazione comunale ci è vicina in questo percorso e la Cittadella dello Sport ci supporta dandoci la disponibilità degli impianti sportivi". Da sottolineare che il vicesindaco (ex giocatore viola) Paolo Piccinelli ha incoraggiato la squadra con un messaggio postato sui social.

Giuseppe Stefanachi