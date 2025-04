Calcio, Coppa Toscana d’Eccellenza. La Casolese Women è la regina

La Casolese Women vince la Coppa Toscana Eccellenza. Una straordinaria vittoria per 2 a 0 contro la Rinascita Doccia allo Stadio ’Gino Bozzi’ di Firenze. "Un ringraziamento speciale va a tutte le giocatrici, allo staff tecnico e ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra con passione e dedizione – la nota del Comune di Casole –. Questa vittoria non è solo un trofeo, ma anche un messaggio importante per lo sport femminile: con determinazione, impegno e spirito di squadra, ogni obiettivo è possibile".

"Credo che il percorso della Casolese Women verso il vertice del calcio toscano sia il risultato di una visione chiara e di un investimento importante da parte del Presidente Guglielmo Montagnani – afferma Sara Zaccardo, team manager –. La società ha dimostrato una grande ambizione, costruendo una squadra non solo per competere, ma per vincere e questo è stato un fattore determinante". L’anno scorso le biancorosse riuscirono a vincere il campionato di Promozione, salendo in Eccellenza. "Oltre al sostegno societario, un ruolo cruciale è stata la presenza di giocatrici storiche – continua Zaccardo –. Ragazze che hanno anni di esperienza alle spalle, che hanno vissuto realtà calcistiche importanti e che hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutto il gruppo. La loro passione, la loro conoscenza del gioco e la loro leadership hanno creato un ambiente stimolante e hanno attratto altre giocatrici di talento che hanno scelto di unirsi al nostro progetto appoggiandolo in pieno". "Non possiamo sottovalutare il contributo di uno staff tecnico preparato e competente: l’allenatore Giuntini, il vice allenatore Carbone, il preparatore dei portieri Braccagni e il preparatore atletico Cirri – continua la team manager –. C’è un altro aspetto importantissimo: il calore e il supporto di tutta la comunità di Casole. Sentiamo forte la loro vicinanza e il loro entusiasmo. Sono sempre presenti a sostenerci, condividono la nostra passione e le nostre vittorie. Forse, come spesso accade, sono proprio le realtà più piccole a dimostrare una vivacità e un attaccamento incredibili e questo per noi è una spinta in più, un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Sentire Casole con noi rende la vittoria ancora più speciale".

"Vivere la finale di Coppa Toscana è stata un’esperienza molto intensa – conclude Zaccardo –. Sentire il calore e l’energia dei circa 400 spettatori sugli spalti, mi ha fatto venire la pelle d’oca. Mi sentivo parte di un’intera comunità che spingeva per la vittoria".

Lodovico Andreucci