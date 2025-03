‘Caffè tra mamme’ al Centro Famiglie

All’insegna del benessere dei bambini, ecco ‘Un caffè tra mamme’, il titolo dell’incontro in programma domani dalle 10,30 alle 12 a Poggibonsi presso gli spazi del Centro Famiglie in Piazza XVIII Luglio. "Hai una domanda, un dubbio, voglia di condividere la tua esperienza e di ascoltare le altre? Ti aspettiamo", spiegano gli organizzatori. L’evento è a cura dell’Associazione ‘Non Solo Latte Mamme per Amiche’. Gradita conferma di partecipazione con messaggio Whatsapp o SMS al numero 349 740 3290. L’incontro si rivolge a mamme, pance, bambini e babbi, nonni, zie e gli amici sono i benvenuti. È uno spazio aperto e si può arrivare all’ora che si preferisce.

Fabrizio Calabrese