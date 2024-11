Dal 9 novembre all’8 dicembre la galleria Cesare Olmastroni di palazzo Patrizi accoglie la mostra ’Caffè Concerto - Fregi decorativi dell’Istituto di Belle Arti di Siena’. L’esposizione raccoglie opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna, che si sono confrontati con la vivace ed intensa tradizione del café-concert attraverso una riflessione artistica contemporanea. La mostra esplora il dialogo tra musica, arti visive e architettura, celebrando un’epoca in cui artisti come il senese Primo Lavagnini contribuirono a creare spazi dall’estetica unica e innovativa. Gli studenti reinterpretano questa tradizione, rievocando l’atmosfera sofisticata e creativa dei café-concert in chiave contemporanea. L’esposizione sarà visitabile presso la Galleria Olmastroni dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.