Cadute e brivido Remorex Prende un calcio ma è ok Maggi e le strategie: "Non escludo ribaltoni"

di Laura Valdesi

E’ stata la prima volta di Selvaggia Pianetti. La fantina è caduta nella terza batteria da Amarcord de Mores, alla curva del Casato. E con lei è andato giù da Superchioma Massimo Columbu. "Non sono caduto – spiega invece a batteria terminata Sebastiano Murtas su Anda e Bola – mi ha solo girato il cavallo". Nessun problema per animali e fantini. Ma niente commenti sul ’battesimo’ del tufo di Selvaggia perché ieri era senza voce. E’ testarda e continuerà a lottare per il suo sogno. L’altro brivido è arrivato alla fine dell’addestramento per Remorex. Il sauro ha preso un calcio da un altro cavallo durante le fasi della partenza per cui il mossiere Andrea Calamassi ha buttato tutti fuori. Sono intervenuti i veterinari a controllare il ’biondo’ che non ha avuto problemi. Tanto che al via è schizzato bene dal canape. In questa batteria, la settima, si è vista bene Bolina con Andrea Sanna e Caronte con Salvatore Nieddu che ha provato. A Mociano ieri anche il sindaco De Mossi e la futura veterinaria della famiglia Incastrone, la figlia del neo componente della commissione tecnica, Giuseppe.

Monticiano è un’altra cosa, più divertente. Ma gli spunti non sono mancati. La neo-accoppiata Mula-Balzana è partita bene, si sono visti Murtas su Zenis e Michel Putzu sull’esperto Tabacco. Positivo Mattia Chiavassa su Unidos, nella terza il grigio Caveu, spinto sempre da Putzu, piace agli addetti ai lavori ma anche Arestetulesu conferma di essere cresciuto e Marco Bitti con Veranu si prende la scena. Poi una cavalla giovane ma che ha stoffa, Cryptha, che Elias Mannucci ha fatto volare prima fuori dai canapi con una bella andatura nella quarta batteria, attirando l’attenzione. Putzu impegna Zaminde, buona anche l’uscita di Alessio Giannetti su Vento fresco. Poi ecco la regina Violenta da Clodia: morsicchia il canape ma resta ferma e quando Calamassi abbassa lei è un fulmine. Inutile poi esagerare. "Stiamo facendo per tutti i nostri cavalli, lei compresa, un lavoro lento ma che darà risultati. C’è poi il soggetto più talentuoso o meno, tutti comunque devono essere affidabili per certe cose, in primis il canape", spiega Massimo Milani. "Violenta battuta da Ares a Monticiano? Doveva essere. E’ giusto che i cavalli come Violenta vadano salvaguardati il più possibile, dimostrando cosa sanno fare ma senza andare oltre", spiega. Insomma, non interessa vincere con il parco di cavalli di scuderia. Se non quando conta. Da segnalare nella sesta batteria la bella uscita dai canapi di Giannetti su Vitzichesu ma è andato bene anche Rocco Betti su Tiepolo.

"Cavalli tutti preparati, magari qualcuno è più indietro ma è giusto così", commenta il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi. "L’estrazione? C’è attesa e speranza", liquida l’argomento senza sottrarsi ad uno dei gossip del momento, l’ipotesi ’ribaltone’ da parte di alcuni fantini. "Ci può stare perché c’è un filotto di Contrade tutte vicine agli stessi nomi ma altri di calibro non possono certo restare a piedi. Normale che qualcuno possa decidere un cambiamento di rotta. Addirittura di fare un’altra scelta di campo. Vediamo chi esce a sorte".