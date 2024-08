Cade di moto e finisce in un dirupo. Ritrovato dopo tante ore sotto choc

Tornava a casa dal lavoro con lo scooter, ha avuto un incidente ed è finito in un dirupo. Rimasto incastrato sotto il motorino, non poteva né muoversi né chiedere aiuto. Lo hanno ritrovato ieri mattina, ferito e sotto choc, dopo una notte di estenuanti ricerche. La polizia ha scritto il lieto fine della brutta avventura capitata a un 60enne poggibonsese nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada 130 di Castagnoli, nei pressi di Poggibonsi. L’uomo stava rientrando a casa da Castellina in Chianti, dopo una serata di lavoro in un locale. Intorno alla mezzanotte, a qualche chilometro da Poggibonsi, ha avuto un incidente. Ha perso il controllo del motorino ed è caduto nella scarpata, riportando varie ferite. Per lui è l’inizio di un’odissea durata fino al mattino. Solo e dolorante, con metà del corpo sotto il peso dello scooter, il 60enne ha trascorso ore molto difficili. A dare l’allarme è stata la moglie. Svegliatasi nel cuore della notte, verso le 3,30, preso atto che il marito non era ancora rientrato, prima ha chiesto notizie al 118, poi, preoccupatissima, ha avvertito la polizia. Sulle sue tracce si è messa una pattuglia del commissariato di Poggibonsi, insieme al figlio 20enne dell’uomo. Non era certo facile individuare il 60enne e infatti ci sono volute più di quattro ore di ricerche per ritrovarlo. Il buio e la vegetazione selvaggia che costeggia la strada di Castagnoli hanno reso tutto estremamente difficile. Gli agenti non si sono mai dati per vinti. La loro costanza è stata ripagata alle 8,45 con il ritrovamento dell’uomo. Per lui era la fine di un incubo. Ferito ma cosciente, dopo le prime cure del 118 è stato trasportato in codice 2 alle Scotte da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Campostaggia. La macchina dei soccorsi ha funzionato alla grande. Un epilogo positivo grazie alla determinazione dei poliziotti e del dirigente del commissariato di Poggibonsi, che ha partecipato alle ricerche. Non si sono mai arresi, nonostante le tante difficoltà. Una determinazione che è stata premiata. Una storia, insomma, iniziata in modo drammatico e finita bene. Tra qualche mese il poggibonsese forse avrà già dimenticato la disavventura in cui è incappato sulla strada di Castagnoli in una calda -e per lui interminabile- notte di agosto.