Cade con lo scooter in un dirupo nella notte: 60enne rintracciato dopo ore di ricerche

Siena, 9 agosto 2024- Momenti di apprensione e paura si sono vissuti per le sorti di un uomo di 60 anni, che non era tornato a casa dopo il lavoro. Si è temuto il peggio, non è stato facile rintracciare l’uomo che era caduto con lo scooter in un dirupo mentre tornava a casa dopo il lavoro, nella notte. Alla fine dopo ore di ricerche è stato rintracciato e salvato dalla Polizia di Stato. Stamani, 9 agosto, alle 4:30 circa alla Centrale operativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Poggibonsi, è arrivata una richiesta di intervento da parte di una donna, che risiedeva a Poggibonsi, che segnalava la scomparsa del marito. La signora, si era infatti svegliata nel cuore della notte, verso le 3.30, e si era accorta che il marito non era tornato a casa dopo il lavoro.

L’uomo, dipendente di un locale a Castellina in Chianti, a mezzanotte e mezza circa, come al solito, avrebbe dovuto far ritorno presso la propria abitazione a bordo di uno scooter. La donna, dopo aver contattato il titolare dell'esercizio dove lavora, avuta conferma che il marito era partito alla volta di casa, senza mostrare alcuna problematica, si è informata e ha chiesto notizie contattando il “118”, con esito negativo. A quel punto ha segnalato il fatto alla Polizia di Stato. Immediatamente sono iniziate le ricerche, con gli agenti della volante del commissariato, che si sono concentrati sul tragitto che solitamente percorreva l'uomo per raggiungere il luogo di lavoro. In un primo momento, anche a causa delle circostanze di tempo e di luogo avverse, le ricerche non hanno avuto alcun esito.

A notte fonda, la strada interessata è infatti, per circa 12 km, immersa in area rurale con fitte sterpaglie e boschi. Gli agenti però non si sono arresi e hanno continuato le ricerche, insieme al figlio ventenne preoccupato per le sorti del padre. Alle 8:45 circa, quando alle operazioni di ricerca si erano uniti anche il dirigente e altri poliziotti del Commissariato di Poggibonsi, hanno ritrovato il 60enne, lungo la Strada Provinciale 130 di Castagnoli. L 'uomo era finito fuori strada, in mezzo alla sterpaglia, era disteso a terra ma cosciente, anche se con il corpo era parzialmente sovrastato dal proprio scooter, pertanto, risultava incapace di muoversi e chiedere aiuto. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco ed il “118”. Il personale sanitario intervenuti sul posto ha prestato soccorso al malcapitato con le prime cure sul luogo dell’incidente. L'uomo è stato poi trasportato presso l’ospedale le Scotte di Siena, in codice giallo. Maurizio Costanzo