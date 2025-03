Butini Bourke, festa di Carnevale coi Nasi Rossi, la Contrada del Nicchio e il direttore dei Teatri Bocciarelli

Un pomeriggio speciale per gli ospiti del Butini Bourke, una delle strutture per anziani della città, gestita da Asp Città di Siena. "Abbiamo festeggiato il Carnevale – scrive sulla propria pagina social il direttore Rocco Lerose, presente insieme al presidente Guido Pratesi – insieme a NasienaSiVip (i ’nasi rossi che portano allegria e leggerezza negli ospedali e nelle strutture di assistenza ndr), la Nobile Contrada del Nicchio e con un ospite speciale… il direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli!. Risate e tanta allegria per tutti!!! Grazie all’amministrazione comunale per questa bella iniziativa del Carnevale senese". Per il Comune era presente all’iniziativa l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano.