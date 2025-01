Buti, il ritorno di Carlo Sanna. Beniamino sarà montato da Gavino

di Laura Valdesi

Il primo palio della stagione, quello di Buti. Che si corre domenica 19 gennaio senza che, ancora oggi, si sappia di eventuali novità sul fronte delle regole, alla luce della scadenza dell’ordinanza Martini. Che, ovviamente vale per tutte le manifestazioni che non si svolgono negli ippodromi, Siena compresa.

Le accoppiate cavallo-fantino sono già definite a Buti, salvo novità dell’ultima ora. Con qualche spunto interessante, a partire dal fatto che Carlo Sanna, reduce da molti successi in gentlemen, torna con tanta voglia di vincere nel primo palio dell’anno. Lo farà per La Croce che nel 2024 non aveva brillato con Andrea Fele su Cuore impavido. Sanna ci prova con Orizzonte da Clodia.

E nella contrada neroverde dell’Ascensione, dove un anno fa c’era Michel Putzu su Beniamino, questa volta si dà spazio ad un esordiente per quanto riguarda la manifestazione ma certo non in ippodromo: si tratta di Maikol Arras da Burgos, in Sardegna, che vanta numerosi successi nelle regolari. Quanto al cavallo sarà in groppa a Enapay, la femmina figlia di Pantuosco e Aradia, sorella piena di Umatilla che ha regalato tanti successi alla scuderia di Tittia sia nelle regolari che nei paliotti. Compreso quello di Buti, vinto da quest’ultima nell’aprile 2022 con Putzu.

Nel gioco a scacchi dei cavalli è entrato anche Beniamino, il grigio che lottò per il successo nel 2024 per i colori di Ascensione proprio montato da Putzu che adesso è alla scuderia di Fabio Fioravanti. Ad affidarsi al grigio è la contrada di San Francesco affidandolo al confermato Gavino Sanna. Sarà una bella sfida perché San Michele vorrebbe tanto fare il bis di successi su Diamante prezioso condotto da Stefano Raimondo Saiu, entrambi confermatissimi.

Così come non cambiano fantino Pievania – ci sarà Alessandro Fiori su Selvaggio da Clodia – vedremo all’opera anche Silvano Mulas che torna in San Nicolao dove nel 2024 dopo una bella prima batteria in quella di recupero non era riuscito ad assicurarsi la finale. Torna in San Rocco Fabio Branca che monterà Dark Mary. Il 12 gennaio l’estrazione delle batterie, il 5 la presentazione del palio di Lisetta Torrigiani ed il 19 si corre.