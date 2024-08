Bus turistici, in sei mesi più 15 per cento

È il primo giorno di una misura che, come tutti i provvedimenti sperimentali, è atteso alla prova della messa in pratica. Da questa mattina i pullman turistici non arriveranno più all’ex Campino di San Prospero, ma si fermeranno in Pescaia alta (sopra all’ex Tiro a segno), dove i passeggeri dovranno salire sulle navette messe a disposizione dal Comune per poi scendere sempre in zona viale Vittorio Veneto. Un intervento che anticipa di un paio di mesi quello che si sarebbe comunque reso necessario con l’intervento di rifacimento completo della pavimentazione e dell’organizzazione del parcheggio sotto le mura della Fortezza. Ad accogliere i turisti, autobus navetta a metano da novanta posti. Perché questa scelta? I mezzi individuati, si sostiene in Comune, inquinano la metà di un autobus turistico. E portando i passeggeri di due pullman, di fatto l’inquinamento diminuirà di un quarto nell’anello via Sauro-via Diaz-viale Vittorio Veneto.

Ma alla base del provvedimento, oltre all’incombenza dei lavori, c’è anche la volontà di ridurre in ogni caso l’afflusso dei pullman. Nei primi sei mesi dell’anno ne sono arrivati 9.170, con un aumento del 15 per cento rispetto all’anno scorso. E con la prospettiva di un ulteriore incremento in vista dell’anno giubilare ormai alle porte. La diversificazione degli attracchi (sperimentata con più soluzioni in passato) resiste solo fuori porta San Marco e non senza problemi. Altre idee maturate nello scorso mandato per ridurre gli accessi dei pullman in zona San Prospero (da una nuova area di sosta a un invero immaginifico collegamento tipo teleferica dal Fagiolone) sono rimasti nel libro dei sogni. Ora si prova con le navette. Da oggi la verifica sul campo.

O.P.