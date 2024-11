Bus fermi: venerdì nero a Siena

Venerdì 8 novembre, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore senza il rispetto delle fasce di garanzia, in tutta la Toscana il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane potrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di corse. Lo sciopero è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale con adesione a livello regionale.

Lo sciopero senza fasce di garanzia, l’ultimo di questo tipo risale a 19 anni fa, ha un impatto molto diverso rispetto ai precedenti finora avvenuti. In accordo con i sindacati, tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29 sarà garantito solo il 30% delle corse, definite come servizi indispensabili. Le corse garantite saranno consultabili sul sito www.at-bus.it, nell’apposita pagina dedicata allo sciopero (www.at-bus.it/sciopero) che ancora non è attiva.

Si fermano venerdì anche Tiemme e Bybus. Durante lo sciopero saranno garantiti i trasporti per disabili, i servizi scuolabus, collegamenti dedicati con stazioni ferroviarie e aeroporti, servizi di noleggio. Sarà inoltre garantito il 30% delle corse giornaliere per il trasporto urbano ed extraurbano, limitatamente alle fasce orarie dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 15,30. Per maggiori informazioni www.tiemmespa.it.