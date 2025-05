Buonconvento, rogo in centro. Famiglia resta senza casa. Appello di Conti: "Aiutiamoli"

di Marco Brogi

Una famiglia di sei persone, con quattro figli piccoli, è rimasta senza un tetto in seguito a uno spaventoso incendio scoppiato nella sua abitazione, a Buonconvento, in pieno centro storico, nella tarda serata di venerdì. I genitori e i figli, al momento del rogo, erano in casa, ma fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo. L’appartamento ha subito danni ingenti e prima di tornare agibile si renderanno necessari adeguati interventi di ristrutturazione. In paese è partita una vera e propria gara di solidarietà per dare una mano alla famiglia. "L’amministrazione comunale si è subito attivata per cercare di fornire il necessario supporto e restare accanto a chi si trova in difficoltà – spiega il Comune –. Ogni piccolo gesto di aiuto alla famiglia sarà un bel gesto di solidarietà". Un appello, quello lanciato dal Comune e dal sindaco Riccardo Conti, tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incendio, che non è caduto nel vuoto. Tante infatti le persone di Buonconvento che hanno fatto o stanno facendo qualcosa di concreto per questa famiglia, che nel pauroso incendio ha perso i mobili, i vestiti, tanti oggetti personali, la serenità. E soprattutto la casa, che fino a quando non sarà messa in sicurezza rimarrà ‘off limits’.

Le fiamme hanno fatto la loro comparsa all’ora di cena. Ancora da chiarire la loro origine. L’allarme è scattato immediatamente e nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino. L’abitazione in questione si trova in un vecchio condominio dove ci sono altri tre appartamenti che, per motivi di sicurezza, sono stati evacuati. Le fiamme, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, hanno ingoiato mobili, abiti, giocattoli e tutto o quasi il materiale che era all’interno dell’appartamento. Alle 22 i vigili del fuoco erano ancora sul luogo dell’incendio. La notizia del rogo ha fatto in breve il giro del paese, che si è subito mobilitato per aiutare la famiglia che abitava nell’appartamento semidistrutto dalle fiamme. "Ringrazio chi si è reso o si renderà utile per queste persone- ha detto il sindaco- Nel nostro paese la solidarietà è un valore ampiamento diffuso. I miei concittadini lo stanno dimostrando anche in questa occasione".