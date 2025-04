Buonconvento, ’Cose del passato’ conquista le vie del centro storico

Da oggi a Pasquetta nel centro storico di Buonconvento, il suo contenitore ideale, torna l’appuntamento con ‘Cose del Passato’. Una quindicina gli espositori presenti, con proposte del bel tempo che fu per tutti i gusti e per tutte le tasche. La mostra d’antiquariato, giunta alla 41esima edizione, come da tradizione, metterà in scena nelle antiche botteghe del centro storico pezzi antichi, vintage e modernariato, in alcuni casi vere e proprie chicche.

Una buona occasione per scoprire pezzi unici e dare nuova vita a cassapanche, tavoli, scrivanie e tanti altri oggetti del passato, in un’ottica di economia circolare. La mostra trasforma il borgo medievale con la sua cinta muraria medievale del XIV secolo realizzata per ordine dei Governatori di Siena in un suggestivo scrigno di tesori riemersi dalle nebbie del tempo. Quest’anno la manifestazione punta i riflettori sulla sostenibilità, unendo il fascino del riuso di mobili antichi alla mobilità dolce del Treno Natura.

Il giorno di Pasquetta lo storico treno a vapore condurrà i visitatori in un viaggio suggestivo attraverso la campagna toscana, fino al cuore di Buonconvento. Un modo per riscoprire il piacere del viaggio lento e sostenibile, riducendo l’impatto ambientale. Ricco anche il programma degli eventi collaterali: domani alle 10 laboratorio creativo per bambini ‘Aspettiamo la Pasqua... creando’, e alle 17,30 in piazza Matteotti concerto con il duo ‘Sweet and Sour’ Lunedi, invece, i mercatini ‘Crea e Dimostra’ e ‘L’angolo del collezionista’ per scoprire lavori artigianali e oggetti da collezione.

Alle 12 l’arrivo del Treno Natura con a bordo tante famiglie e bambini stregati dal fascino delle carrozze e del vapore, consapevoli di vivere un’avventura splendida. ‘Cose del Passato’ anche stavolta è una scusa perfetta per visitare Buonconvento, i suoi due musei (che rimarranno aperti per tutta la durata della mostra), il suo centro storico ancora intatto, immergersi nell’atmosfera unica di uno dei "borghi più belli d’Italia", un luogo dove storia, arte e sostenibilità si fondono in un’esperienza indimenticabile.

‘Cose del Passato’ è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con i Musei di Buonconvento e il patrocinio e il contributo del Comune.