Buon cibo a San Giovanni d’Asso. Torna l’atteso Festival nell’Orto. Omaggio all’altro tartufo: Scorzone

A San Giovanni d’Asso tornano gli eventi estivi per la 4° edizione del Festival nell’Orto; anche in questo 2025 la Pro Loco del piccolo borgo delle Crete Senesi, ha voluto organizzare quattro serate all’insegna del buon cibo e del buon vivere con un mix di artisti professionisti e non che allieteranno le serate estive di residenti e turisti. Il Festival, realizzato grazie al Contributo del Consiglio Regionale della Toscana, Estra Spa e di Acquedotto del Fiora Spa, partirà sabato 21 giugno, con un fine settimana dedicato all’ ”Altro Tartufo: lo Scorzone”. Per la prima volta la locale Pro Loco ha voluto organizzare un evento dedicato al tartufo estivo patrocinato e sostenuto dal Comune di Montalcino. Sulla terrazza della sede associativa, sarà organizzata una serata dedicata al tartufo scorzone dove, oltre ad una cena preparata dalle esperte mani delle cuoche della proloco, si svolgerà un concerto ad ingresso gratuito, della Tribute Band degli 883 e Max Pezzali, “Grazie Max”; l’evento dedicato al tartufo proseguirà anche domenica 22 con il pranzo dei soci dell’ Associazione Tartufai Senesi a cui seguirà una passeggiata (8 km) durante la quale si potrà assistere alla cerca del tartufo scorzone. La giornata si chiuderà a tavola con un’apericena musicale sempre a base di tartufo estivo. Gli eventi del Festival proseguiranno nelle settimane successive, all’interno della location dell’Orto di Sesto. Il giorno 11 luglio, infatti, il Teatrino dei Fondi presenterà una serata comica intitolata “Risata a Due”, in data del 18 luglio il gruppo musicale CarpeDiem proporrà invece i più conosciuti brani della musica d’autore italiana, ed infine, nella data del 22 agosto, il duo di artisti professionisti San Peperoncino, con le loro chitarre acustiche, riproporranno i brani più iconici e geniali del panorama musicale pop e rock degli ultimi 50 anni. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.