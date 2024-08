Bruni studia i cavalli: "Valori dei fantini?. Li ho ben chiari"

"Guardo i cavalli davanti al Comune perché mi piace vedere come entrano e come escono. E poi magari se c’è da fare qualche battuta ad un fantino è immediata", spiega il capitano del Nicchio Marco Bruni. Un atteggiamento che in parte condivide con il collega della Chiocciola Alessandro Maggi che è stato ieri mattina anche sui palchi ma poi non ha mancato di tuffarsi nella folla di addetti ai lavori che c’era fra l’ingresso da via Duprè dei cavalli e l’Entrone.

"Sono convinto che nelle prove di notte, parlo in generale, bisogna sempre osservarli con un po’ di cautela i cavalli perché galoppano sempre uno per uno, mai insieme, per cui c’è qualche soggetto che anche dall’atteggiamento del fantino sembra vada più veloce di altri. E molto dipende anche dall’assetto e dall’atteggiamento di chi monta", sottolinea Bruni. "Quindi c’è da valutare", aggiunge.

C’è chi dice che non ci sarà un lotto con le punte, con meno debuttanti però simile a quello di luglio dove furono addirittura sei. "Non per prendere tempo però fondamentali sono i nomi che ci arrivano oggi, la lista e poi la rosa dopo le batterie della tratta", premette il capitano che non vuole fare nomi e resta abbottonato. Un po’ come tutti i suoi colleghi sul tema, in verità. Sul versante fantini Marco Bruni però ammette di avere le idee chiare. "Certo, sui valori di chi monta e sui nomi a cui posso affidare il giubbetto. Sperando di avere un cavallo competitivo e vincente speriamo di riuscire ad ottenere il fantino desiderato", spiega. Quindi Tittia, Brigante, Turbine. "Si, Giovanni Carlo, Elias, non solo, a seconda della situazione. Abbiamo la rivale in Piazza per cui occorre fare una serie di considerazioni anche al riguardo", osserva. Sul mossiere Renato Bircolotti, che ieri era a vedere le prove, parla di "persona con grande esperienza, il Palio di Siena per lui è un onore farlo, ha detto ai capitani. Metterà sicuramente il massimo impegno".

La.Valde.