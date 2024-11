Bruni eletto quasi all’unanimità: "Il risultato rappresenta una spinta per proseguire il lavoro impostato"

"Le elezioni hanno espresso un voto unanime a favore di Giulio Bruni". Così la contrada della Lupa ha comunicato ieri, quando ancora non erano le 16, quello che tutti si attendevano: la conferma del capitano uscente, il vittorioso Bruni appunto, alla guida dello staff Palio per il biennio 2025-2026. E subito dopo la Contrada ha annunciato che l’insediamento avverrà il 22 novembre alle 18.45 nell’assemblea generale per la relazione della commissione elettorale ma soprattutto per sapere se ci saranno cambiamenti nel gruppo che affiancherà Bruni nel mandato, sia per quanto riguarda i tenenti che relativamente alla stalla. "Votato all’unanimità? Non proprio, siamo intorno al 96% con la percentuale dei consensi", spiega il capitano della Lupa.

Molti si attendevano questo plebiscito dopo il recente successo con Velluto e Benitos.

"Una vittoria a soli tre mesi di distanza dalle urne ha il suo peso. L’impressione a caldo è una grande soddisfazione, prima di tutto. E poi è anche bello avere la possibilità di effettuare un altro mandato. Il risultato ottenuto quanto a voti rappresenta una forte spinta per continuare a fare il meglio possibile e portare avanti il lavoro di questi anni".

In cui rientra anche Dino Pes?

"Ha vinto l’ultimo palio della Lupa. Altro non aggiungo perché prima mi devo insediare e parlare alla Contrada".

Ieri è stata una giornata intensa visto che c’era il pranzo per il terzo complemese.

"I lupaioli sono usciti con il Drappellone e poi tutti a tavola, eravamo quasi 500 contradaioli. E’ stato bello ritrovarsi insieme e parlare con tutti".

La prossima settimana alle urne va invece la Civetta, sempre per confermare il capitano Roberto Papei. Il 25 novembre si riunisce il Magistrato delle Contrade che deve nominare i tre priori che faranno parte della commissione comunale che dovrà mettersi intorno al tavolo per valutare eventuali ritocchi al Regolamento del Palio, come annunciato dal sindaco Nicoletta Fabio.

La.Valde.