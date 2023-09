Brunello, evento chigiano ai Rozzi. Le Sonate di Bach per i 100 anni

Un altro ritorno, un altro momento straordinario per celebrare i cento anni di concerti dell’Accademia Chigiana. Un secolo di musica. Alle 21 il sipario del Teatro dei Rozzi si aprirà stasera sul quarto concerto del cartellone degli eventi musicali speciali e il protagonista sarà il celebre violoncellista italiano Mario Brunello, che proporrà al pubblico un intenso omaggio dedicato alle Sonate e Partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, eseguite al violoncello piccolo, strumento in uso nel Seicento.

"Il programma musicale – anticipano dalla Chigiana – presenta tre capolavori della letteratura per violino di Johann Sebastian Bach: la Sonata n. 1 in sol minore e le Partite n. 1 in si minore e n. 2 in re minore, nate dal grande compositore barocco durante il suo incarico alla corte di Köthen, che lo incoraggiò a scrivere nuova musica per clavicembalo, archi e orchestra da camera".

Dopo i concerti in piazza del Campo e l’intensa programmazione estiva che ha visto protagonista l’istituzione senese, la grande musica torna quindi in teatro, stasera, con questa occasione da non perdere. "Il pubblico senese – proseguono dall’accademia musicale – avrà l’imperdibile opportunità di ascoltare questo repertorio violinistico eseguito sul violoncello piccolo, un strumento musicale inconsueto, che colpisce l’ascoltatore per il suo suono caldo e avvolgente, ricco di risonanze gravi, che conferirà nuova intensità e profondità sonora alle celebri partiture".

Brunello ha ottenuto il Primo Premio al Concorso internazionale Cajkovskij di Mosca (1986) nella categoria dedicata al violoncello. Da allora ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra, esibendosi con le più prestigiose orchestre del mondo e in formazioni cameristiche con i pianisti Somenzi e Lucchesini, e i violinisti Kremer, Accardo e Zimmermann. Già docente all’Accademia Chigiana dal 1997 al 2001 e nel 2003, ritorna a Siena a 17 anni dall’ultimo concerto tenuto il 7 dicembre 2006. Un altro momento davvero eccezionale, che fa parte della programmazione curata dal maestro Uto Ughi e realizzata in collaborazione con il Comune. È ancora possibile acquistare i biglietti, direttamente nella sede del concerto a partire dalle 16.

Riccardo Bruni