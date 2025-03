Bruco, non sarebbe stato raggiunto il quorum del 75%

Si sono svolte ieri le elezioni per il nuovo seggio del Bruco che hanno visto come sempre un’affluenza di contradaioli importante. Lo spoglio si è concluso in serata perchè

i seggi si chiudevano alle 18. Dalla Contrada nessuna comunicazione ufficiale sull’esito della tornata.

Nel Bruco c’è un quorum particolarmente elevato di voti da ottenere, quello del 75%. Sembra che, per poco, non sia stato raggiunto. Non è la prima volta che accade, era già successo per esempio nel giugno 2003 quando si votò per il rettore a seguito delle dimissioni di Roberto Saladini.