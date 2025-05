Bruco "Clima sereno e leggero, che resti così"

Si è insediato a due giorni dall’estrazione a sorte, venerdì sera. "Ieri il giro in campagna e oggi all’Osservanza", aggiunge il neo rettore del Bruco Alessandro Benvenuti.

Subito un’emozione forte, oggi l’attesa di essere baciati dalla sorte.

"Assomiglia quasi all’estrazione di un Palio straordinario, come dice il capitano. Incrociamo le dita".

Veniamo all’assemblea di insediamento: cosa ha detto ai brucaioli?

"E’ stata molto emozionante. In avvio la parte dei ringraziamenti, come già detto per l’alta percentuale dei votanti, poi ai rettori che mi hanno preceduto e alla commissione elettorale. Quindi ho fatto un richiamo a quanto oggi è importante per le persone il tempo".

Cosa vuol dire?

"Ritengo che il Bruco, come le altre Consorelle, debba ritenersi ricco perché è moltissimo il tempo regalato dai contradaioli per il bene comune. La ricchezza, in termini di disponibilità, è un valore indiscutibile. Ho invitato a portare rispetto nei confronti di chiunque dedica tempo in qualsiasi attività, di chi si impegna per gli altri e di chi si dedica magari a conservare e valorizzare i simboli della Contrada".

Benvenuti ha fatto promesse?

"L’unica, di cuore, è stata di dare la mia piena disponibilità ad ascoltare tutti. Mi metterò a disposizione. Ma ho fatto anche una richiesta".

Sentiamo.

"Tornare a vivere il rione con un po’ di leggerezza che non significa superficialità ma serenità. Era il clima che si respirava venerdì sera, spero che sia tale almeno per tutto il periodo estivo".

Progetti in cima alla lista?

"Vorrei valorizzare il nostro archivio, si sta già facendo ma desidero continuare. E poi cercare soluzioni per ampliare i nostri locali, la società in primis. D’estate abbiamo un parco invidiabile ma d’inverno siamo un po’ strettini. E ogni anno costretti ad installare tendoni. Vorremmo sfruttare il piano operativo esistente per l’intervento, in questo biennio, dopo aver completato il progetto di fattibilità e le procedure di autorizzazione".

I giovani, anche nel Bruco, sono tanti.

"Il motore pulsante della Contrada, questo il loro ruolo. Ai meno giovani quello di impegnarsi per portare avanti tutte le iniziative e i progetti. Dovranno conservare e tramandare i beni materiali e immateriali della Contrada".

Quale sarà la cifra del mandato di Benvenuti?

"Mi piacerebbe consolidare il rinnovamento generazionale in corso già nella dirigenza, con i miei 48 anni sono il rettore più giovane che ha avuto il Bruco".

Laura Valdesi