Brilla la stella di ’Osmosi’: "Cucina che rispecchia l’alta qualità del territorio

di Luca Stefanucci

C’è una nuova stella che brilla in Valdichiana ed è quella più ambita dai professionisti della ristorazione, persone che ogni giorno entrano in cucina con l’obiettivo di far compiere un altro passo ad un percorso che ha preso la strada dell’eccellenza. Splende al ristorante Osmosi, nel territorio di Montepulciano (nella frazione di Gracciano), con lo chef Mirko Marcelli che ha conquistato una stella Michelin. La premiazione si è tenuta questa settimana a Brescia con lo staff presente e pieno di emozione al momento dell’annuncio del prestigioso riconoscimento. Tra le 395 stelle distribuite in tutta Italia una è anche in Valdichiana che va così a "rinforzare" il numero di stellati presenti in regione (41) con la Toscana seconda solo alla Lombardia (60). Circondato dalle vigne, si trova a Villa Svetoni, azienda produttrice di Vino Nobile, Osmosi ha bruciato velocemente le tappe: è nato nel 2021 ma non partiva da zero grazie alla lunga esperienza dei suoi fondatori. Elena e Simone Migliorucci, poliziani, coppia nella vita così come nel lavoro. Per tanti anni hanno infatti gestito La Botte Piena a Montefollonico, piccolo ristorante che nella sua lunga esperienza ha cercato sempre di alzare l’asticella della qualità con una proposta genuina e di territorio. Poi l’arrivo della pandemia, i cambiamenti, la voglia di buttarsi in una nuova esperienza e di crescere ancora, ed ecco Osmosi, un progetto che punta su "materia" e "sostanza" (nomi che ritroviamo anche nei due menù degustazione), qualità espressa tanto nel cibo che nella fornitissima carta dei vini. "Siamo aperti dal 27 giugno 2021 - spiega Simone Migliorucci - credendo in questo progetto con Mirko e lo abbiamo fatto con la massima umiltà. Volevamo proporre qualcosa che rispecchiasse, con la cucina, l’alta qualità di questo territorio. La stella è una grandissima soddisfazione ma non cambierà niente per noi, soltanto la consapevolezza che stiamo facendo bene . Abbiamo entusiasmo, un grande staff che crede in quello che fa. Siamo contenti anche per Montepulciano". Originario di Velletri, dopo un percorso di formazione importante, Mirko Marcelli, che ha solo 35 anni, si è trasferito in Toscana, vive a Cortona, e qui ha trovato la sua dimensione ideale per il presente ma anche per il futuro. "La mia è stata una scelta di vita prima che professionale – sottolinea lo chef stellato – in un ambiente a misura d’uomo in cui mi trovo molto bene. Questo riconoscimento è sicuramente importante ma non cambierà nulla nell’attitudine al lavoro, proseguiremo con quello che sappiamo fare cercando di migliorarci ancora. Diamo grandissima attenzione alle materie prime, il gusto è la prima cosa che mi viene in mente quando penso ad un piatto. E prendo dal territorio quello che può essere un valore aggiunto".