Bretella Monteroni-Monsindoli Arrivano i soldi per finire l’opera

Quella di Matteo Salvini non sarà soltanto una visita per incontrare la candidata sindaca Nicoletta Fabio, in corsa alle prossime elezioni amministrative con l’appoggio dei partiti di centrodestra. Il ministro delle Infrastrutture lunedì farà tappa a Siena per annunciare l’ultimo finanziamento del governo per il completamento del tratto Monteroni-Monsindoli. Darà la benedizione a quella che è tutt’ora una delle opere più attese dai cittadini della provincia di Siena. Opera che il precedente governo ha già finanziato in larga parte, stanziando circa 100 milioni di euro. Ad anticiparlo nell’annuncio del compimento del tratto della Cassia è stato il senatore e sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. "Possiamo mettere la parola fine a quella che è stata una vera e propria odissea per questa strada – afferma durante un sopralluogo al cantiere insieme al presidente della Provincia Bussagli e i sindaci di Monteroni e Buonconvento-. Anas ci ha presentato un cronoprogramma che prevede il completamento Monteroni-Monsindoli, con un progetto esecutivo che pensiamo possa andare in appalto per fine anno. Questo è un fatto estremamente importante. E’ un’opera che lo scorso governo ha finanziato in larga parte, mancano però ulteriori risorse, ma confidiamo che possano essere trovate, anche perché non vorremmo vanificare che il lavoro svolto negli ultimi anni venga vanificato. C’è un’attenzione totale da parte dell’amministrazione provinciale di Siena e dei sindaci del territorio – aggiunge - e sono certo che anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non potrà che confermare questa volontà". Il ministro Salvini sarà in Toscana domenica e lunedì, con tappe a Massa, Pietrasanta, Pisa e Siena appunto. Dopo la visita al cantiere sulla Cassia e l’incontro con Nicoletta Fabio, parteciperà ad un incontro pubblico presso la sede della Lega. Salvini era stato a Siena anche durante la scorsa campagna elettorale dell’allora candidato sindaco Luigi De Mossi. Da ministro dell’interno aveva scelto Piazza Salimbeni cinque anni fa, lunedì da ministro delle infrastrutture sarà di fronte ad un simbolo dei lavori mai terminati a Siena, i piloni della nuova Cassia mai realizzata a Isola d’Arbia. Un’opera attesa da tanti, troppi anni, e che potrà vedere una svolta proprio con il l’ultimo finanziamento utile a ultimare l’opera. Il condizionale, però, è d’obbligo visto che di questa opera se ne parla dal 1985. Una storia travagliata e infinita che rappresenta quanto di più incompiuto ci sia tra le infrastrutture della provincia di Siena.

Simona Sassetti