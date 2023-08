Bravìo, l’ora della verità Voltaia, Talosa e Collazzi favorite per la vittoria

Bravìo delle Botti, il giorno della vigilia a Montepulciano. Sta per arrivare a termine la lunga settimana caratterizzata dalle prove notturne degli spingitori, il grande spettacolo del Corteo dei Ceri con le cene nelle contrade che hanno riscosso il solito successo e che andranno avanti fino a domani. Adesso l’attesa è tutta per la spettacolare gara di domani con le botti (di circa 80 kg) pronte a rotolare lungo un percorso difficile (circa 1,8 km) tra salite e discese, dentro a un centro storico dove a ’rimbombare’ saranno incitamenti e tifo del pubblico. Questi gli spingitori che a meno di sorprese saranno al via domani alle 18.30 alla Colonna del Marzocco, il luogo dello start. Cagnano: Jacopo Gragnoli, Matteo Salutari; Collazzi: Samuele Cesaroni, Luca Benassi; Le Coste: Gioele Benigni, Cesare Del Pasqua; Gracciano: Emanuele Magi, Andrea Peparini; Poggiolo: Niccolò Parissi, Giacomo De Angelis; San Donato: Giacomo Tonini, Emanuele Bazzoni; Talosa: Lapo Parissi, Luca Rosi; Voltaia: Attilio Niola, Giacomo Severini.

Guardando allo scorso anno le coppie di spingitori che non sono cambiate riguardano San Donato, Gracciano, Talosa e Le Coste. C’era qualche dubbio per il duo scelto da Voltaia che dovrebbe comunque schierare Severini accanto al forte ’Attila’, ovvero Attilio Niola che con cinque vittorie, tutte con la casacca rossonera, è lo spingitore più vincente tra quelli in gara.

A proposito di spingitori già vittoriosi oltre a Niola ci sono Luca Benassi (Collazzi) e la coppia di Talosa, vincitrice dell’ultima edizione del Bravìo delle Botti. Mercoledì alle prove notturne Niola-Severini hanno dato un’ottima impressione con una partenza super e vanno considerati tra i favoriti insieme a Talosa e Collazzi.

Tra gli spingitori molti arrivano dal mondo del podismo, Cesaroni ad esempio è uno dei runners più forti nella zona. Con dieci vittorie Cagnano è la contrada più vittoriosa ma anche quella che non vince da più tempo (1991); ’digiuni’ ormai lunghi anche per San Donato che non trionfa dal 2001 e per Le Coste a cui manca il successo dal 2006. Otto le vittorie complessive per Le Coste, sette per Gracciano e San Donato, sei per Voltaia, cinque per Talosa e Poggiolo, una per Collazzi.

Domani pomeriggio le temperature dovrebbero calare sensibilmente, farà lo stesso caldo ma sarà meno ’bollente’ di quello di questi giorni. Il biglietto di ingresso per il centro storico, dalle 14.30 alle 19, costerà 2,50 euro. La mattina, alle 9.30, l’estrazione dell’ordine di partenza delle contrade con il corteo storico che partirà alle 15.30.

Luca Stefanucci