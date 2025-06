Arianna va a... ’Mille’. La moda ’made in Siena’ debutta on line: "Qualità a prezzi bassi"

Taglio del nastro di ’Mille’, primo negozio di abbigliamento online made in Siena. A lanciarlo ufficialmente lo scorso 2 giugno, Arianna Biliorsi, 26 anni, che da poco ha ricevuto il ’Premio Leonardo’ con una tesi dedicata alla moda. "Ho scelto questo nome perché è facile, riconoscibile e si inserisce facilmente nelle frasi – racconta la giovane imprenditrice –. Ho aperto il 2 giugno alle 21 e ho già ricevuto tanti ordini da tutta l’Italia".

Il successo alla base di ’Mille’? "L’offerta di abbigliamento e borse di qualità a prezzi accessibili – spiega Arianna –. Ho fornitori scelti, verificando di persona la qualità dei loro prodotti e studiando. Del resto il mio target va dai 20 ai 45 anni. Ora mi sto concentrando sull’abbigliamento estivo, vestiti, body, gonne e borse. In futuro intendo ampliare l’offerta agli accessori e all’abbigliamento curvy, perché c’è poca inclusione per le ragazze con taglia over 48".

Il magazzino è stato allestito: "Ho praticamente trasformato l’abitazione in cui sarei dovuta andare a vivere in sede dell’ufficio, del magazzino e della logistica. Inoltre lì c’è anche il set fotografico. Ho chimato le mie amiche del Drago come modelle, pagandole con spirtz, pizza e ciccini. Pur lavorando, ci siamo divertite molto".

Tornando al business online, Biliorsi ha le idee chiare: "Le consegne avvengono in tutta Italia in 24-72 ore. Voglio che tutto sia veloce e su Siena il ritiro è gratuito: basta contattarmi su Whatsapp e venire in zona Duomo". Su ’Mille’ è anche possibile ricevere consulenze mirate facendo il test per ottenere l’outfit desiderato. L’imprenditrice senese non teme la crisi del settore: "La Moda soopravvive sempre. Credo molto nell’online, perché è un mondo nuovo con grandi potenzialità, ma il mio sogno è aprire un negozio fisico vero e proprio. Certo – continua la ragazza – se avessi aperto ’Mille’ senza promuoverlo sui social, non avrei mai avuto persone che mi conoscono e mi seguono anche in questa avventura. Infatti ho tanti contatti con altre ragazze mie coetanee che mi aiutano dalle fotografie ai dolci a tema". E infine: "Per me al momento ’Mille’ è come un gioco, ma poi non dormo la notte se penso al futuro. Comunque sono ancora giovane, ho tempo per fare bene".