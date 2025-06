Drago, chiamata lampo: "I fantini decidano rapidi. Da noi funziona così. Tittia? Si parte da lui"

di Laura Valdesi

Andiamo per ordine, capitano Jacopo Gotti: il Drago è sempre ’sposato’ con Tittia oppure si è innamorato di qualcun’altro? "(Sorride, ndr) Il Drago è sempre aperto a tutti. Logico che con Giovanni il matrimonio è nato nel 2022 ed è andato bene. Quindi si parte da lui ma deve telefonare subito. Come dico sempre: chiamare rapido..."

Perché altrimenti addio giubbetto? "A parte questo, non possiamo permetterci di aspettare o di fare le aste. Il Drago deve cercare di capire chi ha voglia di venire e a chi piace il cavallo che gli è toccato. La fortuna di non avere la nemica è anche prima si fa, meglio è".

Un messaggio forte e chiaro. Ai fantini è stato detto? "Lo sanno, lo sanno. Anche perché da noi c’è continuità: prima con Mario Toti, poi Fabio Miraldi e io lo stesso che l’ho appreso da loro. Questa è la regola principe per il capitano di Camporegio. Ma, ripeto, lo sanno bene: venire nel Drago credo che sia una fortuna anche per loro, trovano una delle migliori stalle, lo dicono i risultati. E poi la facilità di correre un Palio dove devono pensare solo a vincere".

Il matrimonio con Tittia dunque va bene ma si parla anche di un riavvicinamento a Gingillo. "C’è sempre stato un rapporto. Ci siamo avvicinati molto perché con Giuseppe ci siamo chiariti, soprattutto io e lui. Abbiamo stretto un bel legame. Ha diverse Contrade che da tempo gli sono dietro, giusto che metta prima in fila i suoi impegni ma noi ci siamo. Già nel 2024 poteva montare qui, quest’anno ancora di più".

Ma ci potrebbe anche stare il debutto di Michel Putzu. "E’ un bravo fantino, ha l’esperienza per esordire. Ha avuto sfortuna in questi anni in cui ha sempre dimostrato però di avere i numeri per debuttare. Non gli sono andati mai bene gli incastri di cavalli e Contrade. Nel Drago ha una possibilità. Ma ci sono anche altri fantini che possono debuttare in Camporegio, abbiamo seguito diversi ragazzi. E stretto rapporti anche con due nomi che hanno già esordito nel 2024 ma che avrebbero potuto farlo da noi, vedi Andrea Sanna e Mattia Chiavassa. Poi ci sono stati capitani che hanno avuto il coraggio di farli debuttare, ricevendo le conferme che cercavamo. Per cui possono anche montare nel Drago".

Se venisse Chiavassa come chiamereste il fantino che ha già un nome al centro di una querelle, Tambani. "Gliene daremo un altro per i 4 giorni, solo nel Drago! Scherzo, il soprannome non si cambia".

Il capitano della Pantera è già venuto per invitare Gotti a prendere i migliori? "Non ha bisogno, sa come la penso. Li ho sempre votati anche se poi mi hanno dato delle colpe. Ognuno ha il suo lotto in alto in base a quello che è più giusto per la propria Contrada. Se sparisce uno dei due (Benitos, ndr), metto anche Anda e Bola da solo. A questo punto non è in alto? Il lotto top lo fanno più cavalli, non due soli".

Piace a molti Comancio. "E’ andato avanti, ma anche Canarinu. Ares Elce ha dimostrato di galoppare. Vorrei rivedere Zentiles, dicono che gira largo ma non mi era sembrato in batteria, montato da un ragazzo che ancora doveva esordire. Secondo me galoppa, è fermo al canape e parte. Di cavalli ce ne sono ma dopo le batterie farò la riunione con lo staff e andrò a votare i cavalli che anche il mio veterinario mi dice essere in forma. A questo giro dico ’votiamo tutti i migliori’. Spero che ce ne siano almeno 6-7 da potersela giocare fino al 2 sera. Ad oggi abbiamo la fortuna, dopo il Covid, di fruire di un parco equino favoloso, nonostante non ci siano state tante corse ma non vedo il problema perché i cavalli vengono allenati. Penso che quando arriveranno il prossimo anno quelli con la E ci sarà da divertirsi ancora di più. Non lamentiamoci".

Quando è uscito il Palio delle 4 verdi cosa ha pensato Gotti? "Vince una verde! E’ successo spesso, speriamo nel caso che sia il Drago. Per il resto non ci penso. La fortuna in questo gioco è il 99%. Intanto c’è da aspettare le ghiandine dei cavalli, la mossa e poi che tutti i pezzettini vanno al loro posto".