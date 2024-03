Borse di studio e investimenti. Accordo tra il Comune e la Nippon Gases Italia

La Nippon Gases Italia si occuperà di recuperare, purificare e liquefare l’anidride carbonica delle due centrali geotermiche di località Paicci, a Piancastagnaio. Nel frattempo, sono previsti 10mila euro l’anno per tre anni per borse di studio e 200mila euro come contributo per la realizzazione di investimenti, iniziative di rilevanza ambientale, economico-sociale. Prevista anche la progettazione e la realizzazione di un innesto nell’area Stanzini e la viabilità di accesso alla zona artigianale la Rota (350 mila euro). Osserva il sindaco Luigi Vagaggini: "Oltre al beneficio ambientale, i cittadini avranno ulteriori vantaggi concreti".