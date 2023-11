"Borse di Studio e Eventi Contradaioli: Le Iniziative delle Nobili Contrade"

· BRUCO

– La Nobil Contrada del Bruco indice un bando di concorso per 1 borsa di studio denominata ‘Silvia’, 1 borsa di studio denominata ‘Veronica’, 1 borsa di studio denominata ‘Malbis Gambelli’, 1 borsa di studio denominata ‘Simone’ La domanda di partecipazione, reperibile in Società o scaricabile dal sito della Contrada, dovrà essere redatta in carta libera ed inoltrata alla Segreteria della Contrada stessa entro e non oltre il 20112023. La documentazione potrà essere consegnata a mano in segreteria, recapitata per posta ordinaria oppure inviata per mail (in formato pdf) a [email protected] .

· CIVETTA

– Oggi alle 18,30 nell’Oratorio della Contrada, sarà celebrata la S. Messa in suffragio di tutti i defunti civettini.

· GIRAFFA

– Domenica 19 novembre pranzo di Cacciagione in società. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 16.

– Martedì 28 novembre cena di pesce a quattro mani Tullio&Le Sorelline. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 26.

· LEOCORNO

– Oggi alle 20.45 Lecoporcino. A partire dalle 19,30 in piazzetta sarà possibile fare l’aperitivo.

– Nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 novembre al teatro del Costone il gruppo Solidarietà della Contrada del Leocorno presenta ‘Pensione Cristina’, una commedia in due atti scritta e diretta da Letizia Gettatelli Vannoni, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Il Laboratorio. Per info e prenotazione biglietti, che potranno essere acquistati presso i locali della Contrada esclusivamente il 19 novembre, contattare Chiara Bologni (cell. 3488588296) entro e non oltre il 16 novembre.

· NICCHIO

– Sabato 18 novembre Glitter Night (serata over 25). Cena e dopocena con Grace Poggetti. Segnarsi nel cartello entro lunedì 13 novembre.

· ONDA

– La Commissione di Solidarietà della Contrada organizza un corso di Blsd (Basic Life Support Defibrillation) per le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Il corso si terrà nei locali della Società Giovanni Dupré in due serate, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Per informazioni contattare: Daniela Fratagnoli; Rossella Marraccini; Francesca Orazioli e Giulio Faraoni 3341336428.

· PANTERA

– Martedì 7 novembre Assaggeria: ‘Cena dell’olio novo’. Menù:

bruschetta e pinzimonio, aglio olio e peperoncino, bistecchine di maiale con spinaci, dolci senesi. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Sabato 11 novembre sabato selvaiolo con ospiti gli amici del Travaglio (prenotazione obbligatoria).

– La Commissione Elettorale riceverà i selvaioli fino a martedì 14 novembre con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20 e dalle 21,30 alle 24. Martedì e giovedì dalle 21,30 alle 24. Il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Non si effettueranno consultazioni la Domenica. Si raccomanda a tutti i selvaioli la massima partecipazione. Si comunica inoltre che le votazioni per l’elezione del Seggio direttivo e del Consiglio di società per il prossimo biennio si terranno nella sede museale nei giorni 16 e 17 dicembre.

· TORRE

– Domani Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo nei locali di società.