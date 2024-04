Borse di studio "Amatori pici". Ecco gli studenti sul podio

Alina Bacaoanu e Maksym Babenko per "Accoglienza turistica", Paolo Bensi e Stella Cozzi per "Sala e Vendita", Matteo Mammoli e Stefano Ficara per "Enogastronomia". Sono questi gli studenti dell’Istituto alberghiero "Artusi" di Chianciano Terme che sono risultati vincitori delle borse di studio, dedicata ad i futuri professionisti dell’ospitalità e della ristorazione, offerte dagli "Amatori Pici Chianciano", una delle associazioni più brillanti del territorio e portabandiera in Italia, e non solo, della cultura dei pici, tra i simboli culinari della Valdichiana. Il concorso, rivolto agli studenti delle classi quarte, ha fatto emergere tutte le capacità dei ragazzi che quest’anno si sono dovuti mettere alla prova con il tema de "La via Francigena", lo storico percorso meta di pellegrini e turisti. Il concorso si è svolto tra gli alunni delle classi quarte degli indirizzi previsti che al termine del primo quadrimestre hanno riportato la media migliore secondo determinati parametri, e quindi dai voti generali fino a quello delle materie di indirizzo. Gli studenti hanno poi concorso a coppie: il premio consisteva in 100 euro ciascuno (quindi 600 euro complessivi) come contributo per l’iscrizione al quinto anno. Un meritato riconoscimento è arrivato anche per Elisa Giannotti e Paolo Fastelli, studenti di "Prodotti dolciari" che hanno superato una prova non semplice, ovvero un dessert con a tema i pici. Dunque, un bel gesto da parte dell’Associazione Amatori Pici nei confronti di un Istituto importante, da dove sono usciti tanti professionisti che hanno poi spiccato il volo, a cui va aggiunto il contributo di 1.000 euro per finanziare il viaggio in Canada di otto studenti che partecipano ad un importante stage. Luca Stefanucci