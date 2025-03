Borsa mercato. Posti nel turismo

La stagione turistica si avvicina e con essa le opportunità di lavoro nelle strutture ricettive della costa toscana. Per chi cerca un impiego nel settore, il 20 marzo si terrà la Borsa mercato lavoro a San Vincenzo, un evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta. L’appuntamento è fissato dalle 9.30 alle 13 alla Cittadella delle Associazioni, in via Sandro Pertini. Sono 137 i posti al momento disponibili, con possibilità di colloqui diretti tra candidati e aziende. La partecipazione all’evento è gratuita e la pre-registrazione è consigliata sul sito borsamercatolavoro.it. Chi non avrà effettuato l’iscrizione online potrà comunque registrarsi in loco il giorno dell’evento. Anche le aziende interessate possono partecipare gratuitamente inviando una richiesta all’indirizzo [email protected]. Tra le figure più richieste ci sono addetti alle pulizie, camerieri, addetti alle colazioni, istruttori di fitness, animatori, lavapiatti e receptionist.

Sul sito della Borsa mercato lavoro sono già presenti diverse offerte, tra cui quella di un operaio specializzato in manutenzioni e riparazioni per un residence a San Vincenzo, due barman esperti per un locale di Follonica e due camerieri di sala, anche senza esperienza, per un ristorante di Piombino. Sul sito Ebtt, l’ente bilaterale del turismo toscano, che organizza la Borsa mercato lavoro, sono consultabili anche altre offerte di lavoro del settore turistico. Molte arrivano da Grosseto. Per informazioni e per candidarsi: www.ebtt.it.