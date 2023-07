Borsa di studio e alloggio Pubblicato il bando del Dsu Toscana

Pubblicato il bando per la borsa di studio e il posto alloggio del Dsu Toscana anno accademico 2324 destinato agli iscritti nelle Università delle regione, per ottenere un contributo monetario, l’accesso gratuito alle mense universitarie e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del Dsu Toscana, oltre l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le 13 del 6 settembre. Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio e posto alloggio è necessario compilare l’apposita domanda presente sul “Portale dei Servizi on Line” accessibile dal sito www.dsu.toscana.it. Sul portale sono reperibili tutte le informazioni in merito.