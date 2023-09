Borgo celebra la vittoria. Domenica corteo e cena

La contrada di Borgo si prepara a celebrare la grandissima vittoria del Palio della Madonna di San Pietro. Sarà un momento di festa collettiva che coinvolgerà non solo la contrada ma tutto il paese. La cena della vittoria si svolgerà all’interno dell’ex bocciodromo di Piancastagnaio e si prevede la presenza di centinaia di persone. Alle 18,30 dalla sede della Pinetina in piazza Belvedere dove è presente l’ associazione ’il Parmentu’ che regola le attività sociali e normative della contrada giallo azzurra partirà il corteo della vittoria con il priore Sara Fè e il capitano vittorioso Antonio Angelini. Un corteo festoso per celebrare la dodicesima vittoria della contrada. E sarà doppia festa per Walter Pusceddu detto Bighino, il vincitore e proprietario di Ultimo Baio con cui la contrada ha vinto il Palio 2023, una coppia vincente anche nel Palio del 18 agosto 2019.

Doppia festa per Bighino, dicevamo, che domenica si è sposato con la fidanzata Samanta nel palazzo comunale di Siena. Per questo la contrada di Borgo sarà accanto al proprio fantino con cui ormai da anni ha creato un rapporto consolidato e vincente nel Palio pianese.