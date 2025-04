Bonus idrico, tutti i numeri. Saranno 189 le famiglie che avranno questo aiuto

Un totale di 189 famiglie ha beneficiato lo scorso anno a Poggibonsi del bonus idrico. Adesso sono aperte le domande per contare su questa integrazione, relativa all’anno 2025. Un’agevolazione finalizzata ad abbattere le bollette dell’acqua. Fino al giorno 11 maggio è possibile inoltrare la richiesta per ricevere il bonus finanziato dall’Autorità idrica Toscana e destinato alle "utenze deboli". Ovvero ai nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate. La domanda può essere presentata esclusivamente per l’abitazione di residenza. Per beneficiare del bonus è necessario essere residenti nel Comune di Poggibonsi ed essere in possesso di determinati requisiti indicati nel bando. Anche per il 2025, al fine di favorire l’accesso al contributo a un maggior numero di nuclei familiari, il limite massimo dell’Isee è confermato a 12mila euro. Una soglia che sale a 20mila in caso di famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. I soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti, possono presentare domanda esclusivamente online dal sito istituzionale del Comune di Poggibonsi, utilizzando la piattaforma per i servizi alla persona SOSI@HOME, con accesso tramite Spid. Bando, informazioni e procedura per fare richiesta, sono disponibili alla pagina www.comune.poggibonsi.si.it/it/servizi/1009. Per coloro che avessero difficoltà con i servizi digitali, si fa sapere sempre dall’amministrazione comunale di Poggibonsi, è possibile richiedere assistenza gratuita ai Punti Digitale Facile attivati presso la Misericordia di Poggibonsi, la Misericordia di Staggia Senese, la Pubblica Assistenza, l’Auser e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Il bonus sociale idrico integrativo è erogato agli aventi diritto fino a esaurimento del budget complessivo assegnato al Comune dall’Autorità Idrica Toscana. Ovvero, nella misura massima pari all’importo della spesa relativa al consumo idrico riferito all’anno precedente diminuito dell’importo massimo del bonus sociale idrico nazionale e al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Qualora il budget disponibile risulti inferiore rispetto all’ammontare complessivo dei bonus erogabili nell’anno, il Comune procederà, all’atto dell’approvazione dell’elenco degli aventi diritto, a rideterminare la percentuale dell’importo del bonus erogabile alle utenze beneficiarie.