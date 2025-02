Bonus ’Benvenuto al mondo 2025’. Torna il contributo per le famiglie

La giunta comunale ha approvato il disciplinare per l’erogazione del bonus ’Benvenuto al mondo’ anno 2025. "L’obiettivo – spiega l’assessore Micaela Papi – è sostenere la natalità e le adozioni, attraverso un segnale concreto rivolto alle nuove nascite e tramite la promozione dei diritti all’infanzia".

Il Comune eroga un Bonus, denominato ‘Benvenuto al Mondo’, a favore delle famiglie residenti nel territorio che si trovano in condizioni socio-economiche di bisogno, da stabilire attraverso l’indicatore Isee, con l’obiettivo di concorrere alle spese legate alle nuove nascite.

Il Bonus verrà erogato per le nascite dal 1 gennaio 2025 e per le adozioni di bambini fino a 6 anni di età perfezionatesi tra 1 gennaio e 31 dicembre 2025. La graduatoria sarà redatta tenendo conto del reddito Isee del nucleo familiare.

Il buono sarà utilizzabile esclusivamente per ‘acquisto di prodotti per l’infanzia presso le farmacie dell’azienda servizi alla persona Citta di Siena. La domanda per il contributo potrà essere presentata a mano all’ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta certificata entro il 31 maggio per la formazione della prima graduatoria (30 giugno) ed entro il 28 febbraio per la seconda graduatoria.