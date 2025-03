Bondi, Falorni, Salvini in visita al comando della Guardia di finanza

"Fondamentale, come amministratori locali, mantenere un filo diretto con tutti coloro che operano sul territorio in cui viviamo". Prosegue la serie di incontri istituzionali che il gruppo consiliare Forza Italia-Udc-Nuovo Psi al Comune di Siena, composto dalla capogruppo Lorenza Bondi e dal consigliere Marco Falorni, e il Gruppo Forza Italia in consiglio provinciale, con il consigliere Paolo Salvini stanno calendarizzando sul territorio senese. Va in tale direzione la visita al comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena, dove hanno incontrato il colonnello Pietro Sorbello.