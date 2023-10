Bloccato il mattatoio comunale. E’ stata rilevata un’irregolarità nello smaltimento delle acque

Macellazione temporaneamente sospesa al mattatoio comunale di Colle, struttura che, nell’area industriale di Belvedere, serve l’intera provincia e anche oltre. Il provvedimento è stato disposto da un’ordinanza del sindaco, dopo che un sopralluogo effettuato da funzionari Arpat e dai carabinieri forestali ha rilevato un’irregolarità nel trattamento delle acque residue delle lavorazioni. La questione riguarda in particolare lo scarico nella fognatura pubblica delle acque stesse, raccolte in una vasca di stoccaggio, dopo il passaggio attraverso un apposito depuratore. I rilievi degli ispettori, che hanno anche inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Siena, hanno evidenziato un non corretto funzionamento del depuratore, che dovrà, quindi, essere riparato e rimesso a norma per rinnovare le autorizzazioni allo scarico in fognatura che vengono concesse dalla Regione Toscana. Necessaria, quindi, la sospensione della macellazione, anche se non per tutto il tempo che sarà necessario al ripristino del corretto funzionamento del depuratore: "Il processo di macellazione non è oggetto di provvedimenti – spiega, infatti, l’amministrazione comunale in una nota – e l’attività potrà continuare, garantendo l’adozione di stoccaggi temporanei a norma dei reflui, che verranno smaltiti in maniera discontinua con autospurgo". Una sospensione di pochi giorni, che Palazzo Renieri si è già impegnato a ridurre al minimo, riducendo al minimo anche i disagi per gli allevatori: "L’amministrazione sta seguendo da vicino la procedura, al fine di consentire la ripresa al più presto della macellazione – continua la stessa nota – E’ stato, inoltre, istituito un tavolo di comunicazione e concertazione con le categorie degli allevatori, che sono tenuti al corrente dell’evolversi della situazione". Oltre che per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica, il mattatoio colligiano è oggetto di un’interlocuzione con la Regione anche per quanto riguarda il suo riconoscimento e il suo adeguamento, che da questa vicenda potrebbe trarre nuovo spunto. "E’ aperta da tempo una discussione con la Regione Toscana tendente a fa riconoscere la strategicità del mattatoio di Colle per un area ampia che va oltre la Valdelsa e la provincia di Siena, con la richiesta di risorse per un adeguamento strutturale che permetta un miglioramento della produttività e dell’efficienza energetica".

A.V