Blitz notturno dei ladri ’Ripulite’ due auto

Furti nelle auto. Nella notte a Poggibonsi sono state razziate due macchine in sosta. I ladri hanno rotto i vetri dei finestrini e hanno rubato autoradio e navigatore satellitare. E’ successo nella zona degli impianti sportivi del Bernino, a poche centinaia di metri dal centro.

Sono stati gli stessi proprietari delle auto ad accorgersi del furto. Nella mattinata di ieri, quando sono andati a riprendere la loro macchina, hanno visto che i vetri erano in frantumi e che all’interno erano stato rubati impianto radio e navigatore satellitare. E’ stata avvertita la polizia municipale del comando cittadino e poco dopo è arrivata sul posto una pattuglia.

Sono in corso indagini, da parte degli agenti municipali, per risalire agli autori del doppio furto, che fino a questo momento sono tuttavia riusciti a far perdere le loro tracce. Era diverso tempo che a Poggibonsi non si registravano furti. Questo anche grazie ai vari controlli delle forze dell’ordine.

Tra le misure anticrimine adottate di recente, la stazione mobile dei carabinieri, operativa da qualche settimana per una città più sicura. Una iniziativa importante e che fa parte del potenziamento dei servizi messo in atto dai militari della compagnia cittadina. Potenziamento che riguarda soprattutto la stazione ferroviaria, al centro di brutti giri e teatro negli scorsi mesi di numerosi blitz delle forze dell’ordine sul fronte dell’antidroga. Il mezzo dei carabinieri pattuglia per gran parte della giornata la stazione ferroviaria, monitorando il via vai di persone, comprese quelle che arrivano e partono in treno o con l’autobus.

M.B.