Blitz dei vandali, danneggiato il defibrillatore alle Volte Basse

L’avviso urgente alla popolazione civile del comune di Sovicille arriva via social dalla Pubblica Assistenza della Montagnola Senese: "A seguito di un ennesimo atto vandalico ai danni del defibrillatore, il Dae delle Volte Basse, posizionato presso il giardino pubblico è fuori uso poiché è stata aperta la teca ed è stata staccata la batteria". La Pubblica Assistenza della Montagnola Senese nomn ha dubbi: "E’ un atto vandalico, l’ennesimo che va a ledere tutta la popolazione del comune". poi l’annuncio, per rassicurare i residenti a Sovicille: "Provvederemo in tempi rapidi al ripristino del defribrillatore danneggiato".