Black out, salta la tombola. Si farà sabato prossimo

Intorno alle 21, proprio nel momento in cui il primo numero stava per essere estratto dal ‘panariello’, la sala del Centro civico di Montepulciano Stazione, che aveva raccolto oltre cento persone per la tradizionale tombola della Befana, è piombata nel buio totale. C’erano state avvisaglie fin dalle 17 di domenica pomeriggio, alcune zone della frazione erano rimaste senza energia elettrica o con quella poca in grado di alimentare i led; le ferrovie erano intervenute con un gruppo elettrogeno, per non dover interrompere in traffico sulla linea Chiusi-Siena mentre il distaccamento della Croce Rossa ha fatto affidamento sull’autonomia delle apparecchiature elettromedicali, tenendo i volontari pronti ad intervenire con i propri gruppi elettrogeni; breve, infine, il disservizio subito dall’illuminazione pubblica. Al black-out piombato sulla festa, gli organizzatori della Chianina hanno reagito raggiungendo la cabina situata nella zona della chiesa parrocchiale, individuata come origine del guasto; e lì si sono resi conto che il personale di E-Distribuzione stava già sostituendo un trasformatore ‘bruciato’ con uno nuovissimo. Un intervento in tempi record, reso possibile - conferma Enel - da un piano di lavoro urgente, che ha risolto alla radice un problema secondo alcuni annoso. Dunque niente da fare per la tombolata, che sarà però recuperata sabato 11, sempre al Centro civico, mentre il graduale ritorno dell’energia elettrica, diventato totale alle 22.45, ha permesso di riscaldare le case rimaste al freddo per alcune ore. Diego Mancuso