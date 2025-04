Bittoni, il sogno si è avverato. Arriva il master alla ’Bocconi’: "Un esempio per tanti giovani"

Alessandro Bittoni, molto conosciuto a Chiusi per il suo percorso da giocatore e allenatore della contrada del Granocchiaio e di pallavolo, ha recentemente concluso il suo percorso accademico con l’Executive Master in Business Administration (E-MBA) presso la SDA Bocconi di Milano, una delle istituzioni leader in questo campo in Italia.

Questo traguardo si aggiunge alla sua laurea in ingegneria civile ottenuta presso l’Università di Firenze, dove ha sviluppato una solida base tecnica. Attualmente Bittoni lavora come Service Manager presso il Cassioli Group, un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti automatizzati per diversi settori industriali. In questo ruolo, la sua responsabilità principale consiste nell’assicurare assistenza e supporto tecnico ai clienti a livello globale, un compito che richiede un mix di competenze ingegneristiche, organizzative e gestionali.

Un giovane uomo che oggi ha superato di poco i 40 anni e che, oltre alla palla al bracciale, ha avuto un passato importante anche nel volley, avendo militato in squadre di serie C e B, inclusa l’Emma Villas.

Alessandro Bittoni oggi è padre di Mattia, avuto dalla compagna Annalisa, e beneficia del supporto della sua famiglia, i genitori Enzo e Gigliola, che gli hanno trasmesso valori di dedizione e sacrificio. Questo equilibrio tra vita professionale e familiare rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare carriera e affetti.

Gli amici e la famiglia si congratulano con Alessandro per i successi ottenuti fino a oggi, mentre guardano con interesse alle opportunità future. ‘La sua esperienza - dicono - dimostra come l’impegno e la formazione possano portare a risultati concreti nel mondo del lavoro, rendendolo un punto di riferimento per i giovani della sua comunità".

Massimo Montebove