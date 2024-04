‘Bisogna aver visto’. Appuntamento a Ranza

Le questioni di maggiore attualità della realtà carceraria, al centro del dibattito anche a livello nazionale. Temi che interessano da vicino pure la Valdelsa e segnatamente il territorio di San Gimignano, dove è ubicato il polo penitenziario di Ranza, distante alcuni chilometri dal cuore della città delle Torri. Ad analizzare il quadro, a Ranza così come in altre aree geografiche, è il Partito democratico attraverso una campagna apposita dedicata proprio all’emergenza nelle strutture penitenziarie italiane. ‘Bisogna aver visto’ è il tema conduttore dell’iniziativa nazionale che toccherà dunque San Gimignano nella giornata di domani. Interverranno nella circostanza la parlamentare Laura Boldrini, dal 2013 al 2018 Presidente della Camera dei deputati, e il senatore Silvio Franceschelli, già sindaco di Montalcino e presidente della Provincia di Siena. Insieme con il primo cittadino di San Gimignano, Andrea Marrucci, l’onorevole Boldrini e il senatore Franceschelli si recheranno in visita nella Casa di reclusione di Ranza e nell’istituto incontreranno la direttrice, Maria Grazia Giampiccolo, i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria che operano all’interno della locale sede. Prevista, negli istanti successivi alla conclusione della tappa del viaggio all’interno di Ranza, anche una occasione di confronto con gli organi di informazione presso la sezione sangimgnanese del Pd, in via San Giovanni, 28. Un fondamentale momento di restituzione riguardo a questo appuntamento nell’ambito del progetto. La visita di Boldrini e Franceshelli rientra appunto nella campagna denominata "Bisogna aver visto - Emergenza carceri", lanciata su scala nazionale dal Partito Democratico. Un programma di incontri che vedrà i parlamentari dem in visita agli istituti di reclusione e di pena.