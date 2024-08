Bindocci aspetta: "Agosto sarà il mese cruciale"

Sul fronte del Brunello "è ancora presto per indicare la data di inizio raccolta delle uve" dice Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio che ha appena ufficializzato le date per la 33esima edizione di Benvenuto Brunello, che si terrà a Montalcino dal 14 al 16 novembre prossimi con eventi, degustazioni e seminari dedicati all’annata 2019 in uscita sul mercato da gennaio 2025. Anche in questo caso il mese chiave sarà la seconda metà di agosto. "Tutto dipende dalle condizioni meteo di questo mese di agosto. Allo stato attuale si prevede una produzione maggiore rispetto all’anno scorso e in linea con il triennio 2020-2022, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dai produttori per preservare lo stato fitosanitario del vigneto. Ma per le conferme occorre attendere; agosto è un mese fondamentale".